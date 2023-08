Medaillenregen für USKO-Melk-Asse

Die Talente des USKO Melk trumpften in Markersdorf auf und gewannen, was zu gewinnen war: fünf Siege, ein Doppel- und ein Dreifachsieg. Gesamtsieger des Jugendlaufs über 1.200m wurde Maximilian Gruber (U14) in 4:01. Bei den U12-Burschen gab es einen Dreifachsieg durch Tim Luger, Nikolaus Daxböck und Michael Gruber. Schnellstes Mädchen des Jugendlaufs wurde Johanna Daxböck in 4:29, womit sie die U16 vor Marie Jähnichen gewann. Klassensiege feierten Gloria Urdl (U14) und Charlotte Daxböck (U8).

Die höchst erfolgreiche Abordnung des USKO Melk beim Markersdorfer Marktlauf: Charlotte Daxböck, Florian Gruber, Tim Luger, Michael Gruber (vorn, von links), Johanna Daxböck, Nikolaus Daxböck, Maximilian Gruber, Marie Jähnichen und Gloria Urdl (hinten, von links). Foto: Sandra Daxböck