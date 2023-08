Nächster Gipfel für Romana Horatschek vom ASK Loosdorf

Romana Horatschek stand beim Großglockner Ultra Trail 110 geschwächt am Start. Die Läuferin des ASK Mc Donald's Loosdorf hatte sich einen Magen-Darm-Virus eingefangen. Sie merkte nach 20 Kilometern, dass weiterlaufen keinen Sinn macht. „Ich war echt am Boden zerstört“, gab Horatschek zu.

Dennoch blickte sie nach vorne und bereitete sich auf den KAT100 (Kitzbüheler Alpen Trail) vor. Das Rennen zu den 160 Kilometern und 9.450 Höhenmetern startete abends um 18 Uhr. „In der zweiten Nacht verlief ich mich zwei Mal aufgrund der schlechten Sicht- und Wetterbedingungen. Ich überquerte die Ziellinie auf Platz drei der Damenwertung“, schilderte Horatschek. Mit einer Zeit von 39 Stunden gewann sie einen der begehrten Startplätze für den UTMB, einem der größten und bekanntesten Trailläufe rund um den Mont Blanc 2024.