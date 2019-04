Viel Zeit zur Erholung blieb Mario Sturmlechner nicht. Nur vier Tage nach dem Melker Osterlauf ging der LC-Mank-Läufer beim City Run in Krems über eine Strecke von 6.000 Metern an den Start, wo er sich gleich den nächsten Gesamtsieg holte. Die Teilnehmer mussten zwei Runden mit einigen Steigungen und steilen Bergab-Passagen sowie unterschiedlichem Untergrund bewältigen.

Philipp Strauss vom DPU-Laufteam legte gleich zu Beginn ein hohes Tempo vor. Sturmlechner lief konstant seine Geschwindigkeit und hielt sich an zweiter Stelle. Sah es anfangs noch so aus, als würde Strauss mit einem 100-Meter-Vorsprung gewinnen, konnte Sturmlechner den Abstand immer weiter verkleinern, bis er ihn schließlich einholte. Sturmlechner gewann in einer Zeit von 20:09 Minuten und ließ Strauss über eine Minute hinter sich. „Innerhalb von wenigen Tagen zwei Gesamtsiege zu feiern ist eine superschöne Sache und nicht selbstverständlich“, freute sich Sturmlechner über seine Siegesserie.