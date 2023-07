Oberndorferin Götschl lief zu Rekord

Die Erzberg Adventure Days lockten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Steiermark, um sich den zahlreichen Hindernissen und dem Laufbewerb der etwas anderen Art zu stellen. Das Starterfeld wurde durch die Oberndorferin Katharina Götschl und Romana Horatschek vom ASK Loosdorf aufgemischt.

Die Oberndorferin Katharina Götschl ging mit Selina Elbischger beim Acht-Kilometer-Bewerb an den Start. Dabei belegten sie bei den Damen den zweiten und dritten Gesamtrang. „Wir waren von oben bis unten dreckig, aber der Bewerb machte unglaublich viel Spaß“, kommentierten die beiden. Götschl stand kurz darauf auch beim Vertical Iron Sprint über 180 Meter am Start. „Ich wusste nicht, dass 180 Meter so sehr in meinen Oberschenkeln brennen können“, schmunzelte die Athletin. Dabei stellte sie mit 2:33 Minuten einen neuen Streckenrekord auf.

Romana Horatschek ging gemeinsam mit Vereinskollegin Tanja Zuser und den beiden Hürmer Läufern Martin Berger und Otmar Stupka beim 24-Kilometer-Bewerb an den Start. Von Schwimmen über in Wassergräben springen, durch Tunnel laufen und sich an Seilen hochziehen war alles dabei. „Der Bewerb war ein komplett neues Format für mich und ruft nach mehr. Vielleicht werde ich mich nächstes Jahr über die 42 Kilometer wagen“, resümierte Horatschek. Sie belegte den dritten Gesamtrang bei den Damen und den zweiten Platz in ihrer Altersklasse. Tanja Zuser lief auf den vierten Gesamtrang. „Die Strecke war etwas kurz für mich, weil ich derzeit auf eines meiner Saisonhighlights hinarbeite, den Großglockner-Ultratrail mit 110 km und 6.500 Höhenmetern“, erklärte Horatschek.