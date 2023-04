Osterhasen, 70 Kinder & Herzschlagfinale: Das war der Melker Osterlauf

Werbung

Recht viel dramatischer könnte es nicht sein. Von Beginn an ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen an diesem sonnigen Ostermontag zwischen Kevin Wallner von der Union St. Pölten und dem USKO-Melk-Rückkehrer Christian Steinhammer. Einmal ist Wallner um ein paar Zentimeter vorn, dann wieder Steinhammer, die Rundenzeitenrekorde des Vorjahres purzeln und auch in die fünfte und letzte Runde geht das Duo im Zweikampf – als Steinhammer plötzlich nicht mehr kann, der Favorit muss wegen muskulärer Probleme im rechten Oberschenkel aufgeben und Wallner kann mit über 45 Sekunden Vorsprung auf den zuvor noch auf Rang drei zusteuernden Domenik Vizani die Ziellinie überqueren – und gewinnt damit den 39. Melker Osterlauf.

Neuer Streckenrekord bei zweitem Sieg in Folge

„Einerseits war es schade, weil ich auf einen richtigen Zielsprint gehofft hatte. Andererseits habe ich‘s dann genossen“, sagte Wallner, der mit einer Zeit von 22:37,9 Minuten seinen Rekord vom Vorjahr um gut sieben Sekunden unterboten hat. Steinhammer hatte bereits eine Woche zuvor in Ardagger Probleme. „Trotzdem habe ich es versucht, weil ich unbedingt laufen wollte in Melk. Vom einen auf den anderen Moment hat der Muskel aber zugemacht“, schildert der Läufer aus St. Georgen/Leys. „Das war natürlich sehr schade.“

Vizani freute sich über den zweiten Platz: „Ich bin zufrieden, weil ich die ganze Woche gut trainiert hatte. Kevin war unerreichbar - so musste ich mich nicht komplett ausbrennen.“

„Sturmi“ konnte nicht mitmischen

Nicht am Start des Hauptlaufs stand der Vorjahreszweite Mario Sturmlechner: Der Manker war in der Vorwoche gesundheitlich angeschlagen gewesen und lief deshalb nur beim Staffelbewerb mit. „Es ist sehr, sehr schade, aber ich bin froh, dass ich in der Staffel starten konnte“, sagte Sturmlechner. Der schnellste Bezirksläufer war Stefan Schwaiger vom Veranstalterverein HSV Melk als Vierter.

Bei den Damen war der Sieg noch deutlicher: Lucia Resch vom LCU Euratsfeld gewann in 29:25,0 und wiederholte ihren Sieg vom Vorjahr. „Die Strecke war schön, das Wetter war super. Leider war ich nicht ganz so schnell wie letztes Jahr, aber es hat gepasst“, meinte Resch. Rund eineinhalb Minuten später wurde Verena Zainzinger vom LC Yspertal Zweite, gefolgt von Viktoria Ugrinovich und Sabine Gastecker vom HSV Melk.

365 Starterinnen und Starter

Neben der Dramaturgie und den sportlichen Topleistungen war der 39. Melker Osterlauf insgesamt ein großer Erfolg. Mit in Summe 365 Starterinnen und Startern waren es 30 mehr als im Vorjahr. 112 Athletinnen und Athleten nahmen dabei den Hauptlauf – zum zweiten Mal seit 2022 über 7,2 Kilometer – in Angriff. Mit dabei waren auch 16 Jugendliche – sechs mehr als im Vorjahr. Einen neuen Teilnehmerrekord gab‘s beim Kinderlauf: 71 Kinder liefen 760 Meter durch die Melker Altstadt. 40 Starterinnen und Starter waren es beim Schülerlauf. Der Staffellauf, das abschließende Highlight, brach alle Rekorde: Mit 42 Läuferinnen und Läufern waren es mehr als in den letzten zehn Jahren. Überlegen gewonnen hat die „Volksbank-Elite“ mit Wallner, Vizani und Sturmlechner. Viele Vereine aus der Region waren dabei: vom SC Melk über den ASK Mc Donald’s Loosdorf bis zum LC Mank.

Organisator Sandwieser: „Wir sind sehr zufrieden“

Und auch die Resonanz bei den Fans war riesengroß: Der Melker Hauptplatz war gefüllt mit Zuschauerinnen und Zuschauern. „Wir sind sehr zufrieden“, zieht Organisator Herbert Sandwieser vom HSV Melk ein mehr als positives Resümee. „Angefangen beim Wetter, das perfekt war für eine Laufveranstaltung und auch für die Zuschauer.“

Hervorzuheben ist die Vielzahl an Helferinnen und Helfern, ohne die das top-organisierte Event nicht möglich gewesen wäre: Neben den vielen Sponsoren und Unterstützern (siehe Infobox rechts unten) halfen rund 30 HSV-Melk-Mitglieder mit. Sandwieser bedankt sich zudem bei Polizei und Freiwilliger Feuerwehr.