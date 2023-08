Von Mank aus über Stock und Stein

Am 12. August fällt der Startschuss am Rathausplatz in Mank. Der Trail-Marathon mit rund 42 Kilometer und 1.300 Höhenmeter startet um 9.30 Uhr. Der Startschuss für den 3/7-Marathon (18km und 450hm) fällt wenige Momente nach dem Bike-Start auf der Fun-Strecke um 14 Uhr. Die Strecken sind fast ident zu den Bike-Strecken der Small- bzw. Fun-Strecke. Das Ziel der Sportbewerbe liegt in Großaigen. Anmeldungen sind bereits online möglich. Der Laufclub Mank zeigt sich gespannt, ob die Streckenrekorde aus dem Vorjahr von Christian Lackinger (ULC Transfer St. Veit) mit 3:35:43 Stunden und Philipp Barbi (LC Mank) mit 1:17:56 Stunden geknackt werden können.

Der Großaigner Sport- und Freizeitverein steckt ebenso mitten in den Vorbereitungen für das Mountainbikerennen. Ab 9 Uhr ist die Startnummernausgabe im Stadtsaal Mank geöffnet. In Abständen erfolgen die Startschüsse zu den einzelnen Bewerben, bis um 17 Uhr die Siegerinnen und Sieger gekürt werden.