Regnerische Rückkehr auf den Walzberg

Vor zwei Jahren war an einen Start nicht zu denken, vergangenes Jahr erfolgte die Absage aufgrund der Pandemie kurzfristig, am Sonntag durfte nun aber wieder auf die Grüntalkogelhütte hinaufgestürmt werden – mit der 17. Ausgabe des Walzberglaufs.

Mit 42 Starterinnen und Startern war das Feld zwar etwas kleiner, dafür war es stark besetzt. Die Bedingungen waren herausfordernd: Schon die Tage zuvor hatte es geregnet und wenige Minuten vor dem Start in Texing wurde aus einem leichten Nieseln dann neuerlich Regen. „Die Strecke war zum Teil sehr rutschig, aber es ist alles gutgegangen, alle sind gut ins Ziel gekommen“, erzählt Doris Kalteis von der Alpenverein-Ortsgruppe Texing, die zusammen mit ihrem Mann Christian Kalteis den Walzberglauf organisiert.

Am schnellsten erstürmte Philipp Barbi (Ford Eigenthaler/LC Mank) den Walzberg mit einer Zeit von 43:40 Minuten, als erste Frau überquerte Sabine Gastecker vom HSV Melk in 1.01:32 die Ziellinie. „Wir waren froh, den Lauf nach den letzten zwei Jahren wieder veranstalten zu können“, freut sich Doris Kalteis, die sich außerdem bei der Schiunion Texing für die Zusammenarbeit bedankt. Für die Labstelle zeichnete erstmals die Jugendgruppe Salamander verantwortlich. Übrigens steht schon das Datum für nächstes Jahr fest: Am 1. Oktober 2023 wird die 18. Auflage des Walzberglaufs steigen.