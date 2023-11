Rekord am Loosdorfer Gipfelkreuz

„Ich bin überwältigt“, lacht Ernst Eigelsreiter, Obmann des ASK Mc Donald's Loosdorf. „Wir hatten nicht mit so vielen Läuferinnen und Läufern gerechnet.“

Denn die dritte Auflage des Laufs rund um das Loosdorfer Gipfelkreuz am vergangenen Sonntag schien vom Wetter getrübt zu sein. Im Laufe des Vormittags lichteten sich aber die Regenwolken und pünktlich zum Start um 10.30 Uhr hatte sich die Sonne durch den Nebel gekämpft. 53 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen den Lauf in Angriff – ein neuer Rekord.

5,5 Kilometer über etwas Asphalt, vor allem aber Forst- und Wanderwege warteten auf die Läuferinnen und Läufer. Bei den Männern wie bei den Frauen war es ein spannender Kampf um den Sieg. Bis zum höchsten Anstieg führte Thomas Gastecker vom HSV Melk das Feld an, dann setzte sich aber Roland Hinterhofer vom LC Kapelln an die Spitze – und gab die Führung nicht mehr aus der Hand. „Die Kollegen vom HSV Melk haben mir ein schönes Tempo vorgegeben“, erzählt Hinterhofer. „Bergab habe ich dann aber meine Stärken ausspielen können.“ Hinterhofer finishte in 23:38 Minuten und damit 19 Sekunden vor Gastecker.

Auch bei den Frauen gab's einen Führungswechsel. Zunächst war HSV-Melk-Läuferin Sabine Gastecker noch Dritte, bergauf überholte sie dann ihre Kontrahentinnen aber und gewann mit einer Zeit von 29:14 vor Lokalmatadorin Tanja Zuser vom ASK Mc Donald's Loosdorf (29:40). „Es war etwas rutschig, aber sonst optimal. Das Gelände taugt mir – das ist mein's“, strahlte Gastecker im Ziel.