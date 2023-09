Romana Horatschek: Laufend bis nach Italien

„Der Transalpine Run war ein unglaubliches Erlebnis. Ich komme aus dem Schwärmen nicht heraus“, berichtete Romana Horatschek. Der Transalpine Run führt von Lech am Arlberg über die Schweiz bis nach Italien, genauer, nach Prad am Stilfserjoch. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen sieben Etappen an sieben Tagen. Insgesamt beträgt die Strecke rund 270 Kilometer und 15.300 Höhenmeter.

Horatschek startete im Zweierteam mit ihrem besten Freund Sasa Stojanovic. Man kann die sieben Tage aber auch im Solorennen in Angriff nehmen. Die Etappen betragen jeweils zwischen 30 und 50 Kilometer. „Ich bin überwältigt von den traumhaften Landschaften und interessanten Leuten, die wir bei der Alpenüberquerung kennenlernen durften“, schilderte Horatschek.

Aus Niederösterreich fuhren sechs Teams gemeinsam zu dem besonderen Event. Jeder lief sein eigenes Tempo und erreichte das Ziel gesund. „In unserer Kategorie belegten wir den siebenten Rang. Das ist bei so einem Erlebnis aber nur nebensächlich. Es geht darum, gemeinsam die Kilometer abzuspulen, die Landschaft zu genießen und überhaupt das Ziel zu erreichen“, resümierte die für den ASK Mc Donald's Loosdorf startende Langstreckenläuferin.