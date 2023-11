Romana Horatschek: Nach 160 Kilometern ins Ziel

Die Langstreckenläuferin Romana Horatschek vom ASK Mc Donald's Loosdorf entschied spontan, beim Chiemgauer 100StundenRunden–Bewerb an den Start zu gehen.

In Bergen in Bayern, Deutschland, nahe dem Chiemsee fiel um 9 Uhr der Startschuss zum 24-Stunden-Rennen. Dabei mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Runde von 6,7 Kilometer laufen und jeweils zur vollen Stunde wieder im Start/Ziel-Bereich stehen, um die nächsten 6,7 Kilometer zu laufen. „Ich wollte dieses Backyard-ähnliche Format einmal ausprobieren“, berichtete Horatschek.

Wie schnell man läuft, kann sich jeder individuell einteilen. 23 Runden werden in diesem Format abgespult bis sich die Siegerin und der Sieger in der letzten Runde entscheiden. Wer hier als Erstes die Ziellinie überquert gewinnt. „Ich konnte die letzte Runde richtig durchziehen und tatsächlich die Goldmedaille holen. Damit bin ich 160 Kilometer gelaufen, also 100 Meilen. Das war mein Ziel. Dass ich den Lauf gewinne, damit habe ich nicht gerechnet, vor allem, weil ich zwei sehr starke Damen als Konkurrentinnen hatte und so gut wie keine Höhenmeter bewältigt werden mussten“, schilderte Horatschek glücklich.