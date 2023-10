Romana Horatschek und Tanja Zuser: Am Start für guten Zweck

Die erfahrene Trailläuferin Romana Horatschek vom ASK Mc Donald's Loosdorf stand mit Laufkollegin und Freundin Tanja Zuser im Team am Start des ATT Team Trail. Die Veranstaltung spendet alle Einnahmen an Familien in Notsituationen. Zuser feierte in Werfenweng ihre Premiere über die lange Distanz von 53 Kilometern und 3.450 Höhenmeter. Daher stand für die beiden Läuferinnen nicht die Zeit im Vordergrund, sondern dass sie beide gesund ins Ziel kommen. „Es war ein wunderschöner Lauf und eine top organisierte Veranstaltung“, schwärmte Horatschek.

Die Langstreckenläuferin Horatschek nahm ebenso bei der Tour de Tirol teil. Bei der dreitägigen Veranstaltung fällt der Startschuss am Freitag für den Zehn-Kilometer-Bewerb. Am Samstag folgt der Kaisermarathon über 42 Kilometer mit 2.400 Höhenmetern und abschließend am Sonntag der Pölven Trail mit 23 Kilometern und 1.200 Höhenmetern. Das Wetter meinte es gut mit den Sportlerinnen und Sportlern und so freuten sich die Veranstalter über ein großes und starkes Teilnehmerfeld an allen drei Tagen.

Der Bewerb stellte einen perfekten Abschluss der Traillaufsaison 2023 für Romana Horatschek dar. „Einige Projekte stehen zwar noch am Plan, aber die Traillaufsaison mit Bewerben ist für 2023 beendet“, berichtete Horatschek glücklich. „Ich durfte diese Saison unglaublich viele Menschen kennenlernen und neue Erfahrungen sammeln.“