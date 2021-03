Erstmals nach 37 Jahren musste 2020 der Melker Osterlauf abgesagt werden. Und die anhaltende Corona-Pandemie macht auch diesen Frühling eine Austragung unmöglich. „Bereits im Februar merkten wir, dass die Zahlen nicht sinken, und beschlossen daher, den Melker Osterlauf schweren Herzens erneut abzusagen“, erklärt Herbert Sandwieser, Obmann des Veranstaltervereins HSV Melk.

Hauptgrund sei, dass kein Massenstart möglich ist. „Das ist aber nur ein Grund von vielen. Bei unserem Stadtlauf hätten wir Siegerehrung und Anmeldung ins Freie verlegen müssen. Dazu war uns das Wetter zu Ostern viel zu unsicher.“ Das Veranstaltungsteam überlegte auch, ihr Event ähnlich dem Crosslauf in Waidhofen/Ybbs aufzuziehen, bei dem sich alle Starter vorher testen ließen. Das wäre jedoch auch schon bei 100 Startern eine organisatorische Hürde. Im Endeffekt hätte die erforderliche Infrastruktur noch mehr Helfer benötigt.

Zu hohes Risiko auf mehreren Ebenen

„Das hätte sich wirtschaftlich nicht ausgezahlt und den Teilnehmern ohne Massenstart und gemütliche Siegerehrung mit Tombola auch keinen Spaß gemacht“, meint Sandwieser. „Neben all den Bestimmungen und Maßnahmen haben wir in unserem Veranstaltungsteam außerdem zwei Personen, die der Risikogruppe angehören. Das Risiko, dass sich die beiden anstecken, wollten wir auf keinen Fall eingehen.“

Der Melker Osterlauf erfreute sich an immer größerer Beliebtheit, 2019 standen rund 500 Läufer an der Startlinie. Sowohl beim Fünf-Kilometer- als auch beim Zehn-Kilometer-Bewerb rühmte sich der Melker Osterlauf mit einem Top-Starterfeld. Ein besonderes Highlight stellte der Staffellauf über drei Mal 1.200 Meter dar.

Die wiederholte Absage trifft vor allem die Hobbysportler des Bezirks. Denn während die Meisterschaftsläufer vereinzelt bei diversen Bewerben ihre Form überprüfen können, fehlt den Hobbysportlern diese Möglichkeit. Sie vermissen das Beisammensitzen nach dem Wettkampf bei ihren Fixpunkten im Laufkalender.

„Trainieren kann ich zur Zeit sogar mehr. Es mangelt nicht an Motivation, sondern an der Möglichkeit, gemeinsam Laufbewerbe in Angriff zu nehmen“, schilderte Johann Fasel, Mitglied des LC Mank. Leander Peichl vom ASK Ortner Loosdorf rechnete nicht mit der Teilnahme am Osterlauf und sieht auch den Mailauf in Loosdorf auf wackeligen Beinen stehen. „Selbst wenn alle Läufer getestet wären, bleibt ein Risiko, dass sich die Zuschauer anstecken. Das Training wird jedenfalls nicht zurückgeschraubt.“