St. Veiter Straßenlauf: Sturmlechner nur von Wallner geschlagen

Vier Grad, Regen und Wind: Die Bedingungen verlangten den Starterinnen und Startern beim 42. St. Veiter Straßenlauf (im Bezirk Lilienfeld) am Samstagnachmittag einiges ab. Die Vertreter aus dem Bezirk Melk trumpften aber auf.

Sowohl ein Fünf- als auch ein Zehn-Kilometer-Lauf standen am Programm. Der Manker Mario Sturmlechner startete über die Fünf-Kilometer-Distanz – nachdem er in der Vorwoche den Hauptlauf beim Melker Osterlauf gesundheitsbedingt auslassen musste (die NÖN berichtete).

Apropos Osterlauf: Der Sieger von Melk, der St. Veiter Kevin Wallner, lief ebenfalls über die fünf Kilometer. „Dadurch war für mich schon im Vorhinein klar, dass es für mich diesmal um Platz zwei geht, weil Kevin momentan in Topform ist und ich momentan meiner Form hinterherhinke“, erzählt Sturmlechner.

Und tatsächlich zog Wallner gleich davon, Sturmlechner konzentrierte sich darauf, Rang zwei zu erreichen. Seine Taktik: Die ersten drei der insgesamt vier Runden heftete er sich an die Fersen von Richard Wagner vom ULC Transfer St. Veit.

Im Finish noch einmal Tempo erhöht

Und der Plan ging auf. „Die letzte Runde hatte ich noch Reserven und gab auf dem letzten Kilometer Gas und konnte somit mit einer Zeit von 17:01 Minuten den zweiten Rang holen – mit vier Sekunden Vorsprung auf Richard Wagner“, lässt Sturmlechner das Finish Revue passieren. Wallner siegte souverän in 15:24. „Ich selbst bin mit Rang zwei sehr zufrieden, aber auch mit meiner Zeit, da es eher ein taktischer Lauf war und für die Umstände der letzten Wochen mit nicht so viel Training in den Beinen hat es sehr gut gepasst“, resümiert Sturmlechner.

Zufrieden waren auch Elke und Manuel Gansch vom HSV Melk. Elke Gansch startete über die fünf Kilometer, lief ein konstant gutes Rennen, wurde mit einer Zeit von 23:38 Minuten Gesamt-Siebente und gewann damit ihre Altersklasse W40.

Manuel und Elke Gansch vom HSV Melk in St. Veit (Bezirk Lilienfeld). Foto: privat

Manuel Gansch nahm das Rennen über zehn Kilometer in Angriff, wobei er fast das gesamte Rennen alleine laufen musste. Dadurch konnte er sein angepeiltes Tempo nicht ganz halten. Er finishte nach 36:12 Minuten als Vierter der Gesamtwertung und erreichte damit Platz zwei in seiner Altersklasse M40. Emil Bezecny (LA Akademie Eisenstadt) gewann die zehn Kilometer in 31:09.