Start zum Berglauf-Cup für Loosdorfer

Den Start zum Traisental-Berglauf-Cup ließen sich die ASK-Mc-Donald's-Loosdorf-Läuferin Romana Horatschek und ihr Vereinskollege Ernst Eigelsreiter nicht entgehen. Beim Hohenberger Berglauf holten die routinierten Läufer beide die Goldmedaille in der jeweiligen Altersgruppe. Romana Horatschek gewann den Hauptlauf über 6.000 Meter und 570 Höhenmeter souverän in der W30. Irene Zerkhold vom TV Scheibbs war nicht zu schlagen und holte den Tagessieg bei den Damen. Ernst Eigelsreiter ließ mit 39:34 Minuten seiner Konkurrenz in der M60 keine Chance.

Horatschek stand ebenso beim zweiten Lauf zum Traisental-Berglauf-Cup, dem St. Veiter Stafflauf am Start. Sie entschied sich für den Stafflauf extrem über 9,8 Kilometer und 800 Höhenmeter. Dabei kürte sie sich zur schnellsten Dame mit 1:08:39 Stunden. Beim Stafflauf light mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 5,5 Kilometer und 400 Höhenmeter bewältigen.