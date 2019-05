Sieben Athleten vom Stiftsgymnasium Melk zeigten bei der Laufolympiade ihr läuferisches Können. Die Stiftsgymnasiasten holten sechs Medaillen, was Gold in der Schulwertung bedeutete. Insgesamt nahmen rund 700 Schüler an den 60-Meter- und 600-Meter-Bewerben teil. Mona Blauensteiner und Theresa Lebhard zählten zu den Top-Ten ihrer Altersklassen. Karolina Holy schaffte über 60 Meter den Sprung aufs Stockerl. „Kristina Götschl benötigte nur 8,50 Sekunden und holte mit dieser grandiosen Leistung Gold“, freute sich Trainer Herbert Temper besonders.

Hemad Akbari siegte in seinem Jahrgang über 600 Meter und verpasste über die 60 Meter das Podest nur knapp. Paul Steiner gewann die Silbermedaille über 600 Meter. Nur sein Vereinskollege Niklas Blauensteiner war besser: Er siegte mit einer Spitzenzeit von 1:40 Minuten und holte auch über 60 Meter Gold.

Erfolgreich verlief auch der Frauenlauf in Wien. Da stürmte Katharina Götschl (USKO Melk) zu Bronze in der Altersklasse U18. Bereits zum zweiten Mal startete sie im Elitefeld, das aus 32 Läuferinnen bestand. Rang drei bedeutete erstmals eine Nachwuchsförderung in der Höhe von 300 . Sie begann ihr Rennen dosiert, wodurch sie den ersten und letzten Kilometer in einem schnellen Schnitt von 3:42 Minuten herunterspulte. Mit diesem perfekt eingeteilten Rennen schraubte sie ihre persönliche Bestzeit um 50 Sekunden auf 18:56 Minuten herunter. Insgesamt standen 33.000 Läuferinnen am Start. In der Gesamtwertung belegte Götschl den 30. Platz.