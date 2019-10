Auf Einladung und mit dem Ziel, in die Top Ten zu laufen, ging Mario Sturmlechner zum Saisonabschluss beim Luzern-Marathon in der Schweiz an den Start. Bei optimalem Wetter meisterte der Manker vor allem die Anstiege und finishte mit einer Zeit von 2:41:23 Stunden sensationell als Vierter (Zweiter M30). „Sicherlich einer meiner größten Erfolge überhaupt“, jubelte Sturmlechner.