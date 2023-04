Sturmlechner: Start-Ziel-Sieg mit Familienunterstützung

Beim Pottenbrunner Alfred Vogel Gedenklauf müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 6,15 Kilometer bewältigen. Dabei werden drei Runden fast ausschließlich am Schotterweg gelaufen. Mario Sturmlechner vom LC Mank startete als Favorit ins Rennen und gab das Tempo vor. „Ich habe gleich von Anfang an Tempo gemacht. Es ging keiner mit und somit konnte ich einen souveränen Start-Ziel-Sieg feiern“, freute sich Sturmlechner. Die erste Runde lief er am schnellsten. Runde zwei und drei wurden kontrolliert herabgespult. Mit einer Zeit von 20:56 Minuten überquerte der Tagessieger die Ziellinie. Mit über drei Minuten Rückstand kam der Zweitplatzierte Andreas Paitl ins Ziel. Bronze ging an Alexander Simader aus Traismauer. „Besonders freut mich, dass meine ganze Familie mit am Start war. Meine Tochter durfte sich bei den Knirpsen über ihren ersten Pokal freuen“, berichtete Sturmlechner stolz.

Manker sicherten sich die Staffel

In der Staffel freute sich das LC-Mank-Team mit Martin Groiss, Andrea Daxböck-Teubl und Andreas Pfeffer über den Gesamtsieg. Martin Groiss holte hinter Sturmlechner mit 25:56 Minuten Silber in der M30. Andreas Pfeffer erlief in der M50 den dritten Platz. Andrea Teubl-Daxböck schaffte es in der W30 mit Rang drei ebenso aufs Stockerl. „Es war ein sehr gemütlicher und sportlicher erfolgreicher Ausflug zu unseren Lauffreunden nach Pottenbrunn“, resümierte Obmann Andreas Pfeffer.

Neben dem LC Mank ging auch der ASK Loosdorf mit einer großen Abordnung an den Start. Angela Hintermayer und Romana Horatschek feierten einen Doppelsieg in der W30. Angela Hintermayer lief nach 24:27 Minuten über die Ziellinie und krönte sich damit zur tagesschnellsten Dame. Horatschek benötigte 26:28 Minuten. Gregor Hintermayer lief in der M40 zu Bronze. Wolfgang Kuran schaffte in der M55 ebenso den Sprung aufs Stockerl und belegte Rang drei. Ernst Eigelsreiter krönte sich in der M60 zum Sieger.