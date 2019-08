Gleich fünf Bewerbe in nur zwei Tagen bewältigte Mario Sturmlechner. Seine Ausbeute von fünf Medaillen und vier Stockerlplätze für Vereinskollege Martin Reisinger können sich sehen lassen. Die Krönung dieses gelungenen Wochenendes war, dass sich Sturmlechner gleich drei Meistertitel sicherte.

Die beiden LC-Mank-Läufer wagten sich bei den österreichischen Meisterschaften der Masters (ab 35 Jahren) in Amstetten am ersten Wettkampftag gleich vier Mal an den Start. Dabei bewiesen sie unter anderem ihre Spritzigkeit auf Kurzdistanzen.

Sturmlechner holte in der Klasse M35 Bronze über 200 und 100 Meter, Gold über 800 Meter und 5.000 Meter. Reisinger freute sich in der Klasse M40 über Silber in den Bewerben 200 Meter, 800 Meter und 5.000 Meter. Am darauffolgenden Tag zeigten die beiden erfahrenen Läufer keinerlei Schwäche und holten in ihren jeweiligen Klassen Gold über 1.500 Meter.

Die erbrachten Leistungen stimmen mehr als zufrieden. „Ich bin als Langstreckenläufer natürlich sehr froh über fünf Medaillen bei fünf Bewerben. Dass ich in meiner Altersklasse zu den besten Österreichern im Laufen gehöre, ehrt mich sehr, vor allem auch auf solchen Distanzen“, freute sich Sturmlechner. Besonders gefalle ihm, dass man auf der Bahn noch taktischer laufen müsse als bei Straßenläufen. Zu seinen grandiosen Erfolgen trugen sicherlich auch die Tipps des Vereinskollegen Martin Reisinger bei. „Eine weitere Herausforderung an diesem Wettkampfwochenende war, sich selbst vor jedem Start neu zu motivieren und sich auf die unterschiedlichen Distanzen einzustellen“, berichtete Sturmlechner.