Talente des Stiftsgymnasiums Melk qualifizieren sich für Bundesfinale

Die Athletinnen und Athleten der Oberstufe des Stiftsgymnasiums Melk durften beim Lidl-Landesfinale in Wien an den Start gehen, da das niederösterreichische Landesfinale am selben Tag wie die Team-Crosscountry-Landesmeisterschaft stattfindet. Die sechs Stiftsgymnasiastinnen und -gymnasiasten platzierten sich alle klar in den Top-30 und sind damit für das Bundesfinale startberechtigt.

Luisa Köck holte Silber, Schwester Elisabeth Köck landete auf Platz vier über 2.400 Meter. Marie Jähnichen holte Rang sechs vor Johanna Daxböck und Emma Steiner, die Platz zwölf belegte. Màté Lechner freute sich ebenso über Rang zwölf.