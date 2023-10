Texingtal: Heimsieg von Sandra Schweiger beim 18. Walzberglauf

Regen und Matsch warteten vergangenes Jahr, nun strahlte am Sonntag die Sonne beim Startschuss für den Walzberglauf. 49 Läuferinnen und Läufer nahmen die 18. Auflage in Angriff – und damit sieben mehr als 2022. 8,15 Kilometer und 700 Höhenmeter lagen zwischen dem Start vor der Pfarrkirche Texing und dem Ziel bei der Grüntalkogelhütte.

Als Erster passierte der Scheibbser Manuel Hofegger vom Team Sports and more die Ziellinie – in einer Zeit von 43 Minuten und 36 Sekunden –, gefolgt von Dominik Janker und Vorjahressieger Philipp Barbi, beide vom Team Eigenthaler.

Die schnellsten Männer: Manuel Hofegger (Mitte), Dominik Janker (rechts) und Philipp Barbi. Foto: Fotos:

Bei den Frauen gab's einen Heimsieg: Sandra Schweiger vom Alpenverein Texing finishte in der Topzeit von 53,04 und gewann damit klar vor Jennifer Eder vom LC Mank und Tanja Zuser vom ASK Mc Donald's Loosdorf.

Alpenverein-Ortsgruppenobmann Franz Ganaus gratulierte Tanja Zuser, Siegerin Sandra Schweiger und Jennifer Eder (v. l.). Foto: Nicole Eigenthaler

„Es hat alles super funktioniert. Es sind alle gut ins Ziel gekommen und es waren tolle Bedingungen bis oben beim Ziel – eine gelungene Veranstaltung“, freut sich Doris Kalteis vom Alpenverein Texing, der den Lauf mit Unterstützung der Skiunion organisiert hat. Nächstes Jahr wartet dann am 6. Oktober die 19. Ausgabe des Walzberglaufs.