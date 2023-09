HSV Melk von Event zu Event

Beim 2-Stege Lauf Neufurth feierte Klaus Vogl (LCA Umdasch Amstetten) einen Favoritensieg in 19:16 Minuten über sechs Kilometer. Die HSV-Melk-Athleten Thomas Gastecker und Manuel Gansch waren zu Beginn in der ersten Verfolgergruppe. Gastecker lief ein konstantes Rennen und überquerte die Ziellinie nach 21:36 Minuten auf Platz zehn in der Gesamtwertung. Gansch belegte Rang fünf in der M40. Herbert Sandwieser feierte nach verletzungsbedingter Pause sein Comeback und freute sich über die Zeit von 23:00 Minuten.

Sabine und Thomas Gastecker bezwangen den Annaberg mit neun Kilometern und 650 Höhenmetern. Sabine benötigte 1:01 Stunden und sicherte sich damit den Gesamtsieg bei den Damen. Thomas finishte mit einer Zeit von 51 Minuten auf dem vierten Gesamtrang.

Tagessieg. Sabine Gastecker lief am Annaberg zur Goldmedaille in der Damenwertung. Foto: HSV Melk

Der Krummnußbaumer Josef Huber stand beim Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun am Start. Huber beendete das Schwimmen nach 38 Minuten. Beim anschließenden Radrennen mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 90 Kilometer über Bruck an der Großglocknerstraße, hinauf nach Dienten am Hochkönig mit einem Anstieg von 1.100 Höhenmetern bewältigen. Die Abfahrt führte über Maria Alm zurück nach Zell am See. Die Halbmarathon-Strecke mit 21,1 km führten entlang des Zellersees und endete in Zell am See. „Mit dem Hochgefühl über die neue persönliche Bestzeit von 5:40 h, werden definitiv weitere Ironman-Triathlonbewerbe folgen“, freute sich Huber.