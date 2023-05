USKO Melk: Dritter Meistertitel

Bei der U14-Landesmeisterschaft lieferte Maximilian Gruber erneut eine Talentprobe ab. Er feierte seinen bereits dritten Landesmeistertitel diese Saison.

In einem taktisch perfekten Lauf gab er selbst das Tempo etwas gedrosselt an, da er mit einer leichten Verkühlung an den Start ging. Mit einem Zwischensprint versuchte er seinen etwa gleich starken Gegner Constantin Taibon vom LAC Waidhofen/Ybbs abzuschütteln, nahm dann das Tempo wieder zurück, bevor er zum Schlusssprint ansetzte. Er lieferte einen sehenswerten 200-m-Endspurt und lief mit 2,6 Sekunden Vorsprung zu Gold. Mit seiner Zeit von 2:30,65 Minuten liegt Gruber derzeit auf Platz eins in der österreichischen Jahresbestenliste.

Die beiden jüngsten Läufer, der zehnjährige Tim Luger und zwölfjährige Nikolaus Daxböck, der seine Landesmeisterschaftspremiere feierte, lieferten mit den Plätzen acht und 13 eine starke Leistung in dem 21-köpfigen besetzten Teilnehmerfeld ab. Bei den Mädchen belegte Flora Steiner in dem Topfeld von 26 Mädchen den ausgezeichneten fünften Platz in 2:50 Minuten, knapp vor ihrer Vereinskollegin Nora Gugrel. Überraschend landete Lea Jähnichen auf Platz zehn, Gloria Urdl belegte Rang 18.