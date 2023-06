USKO Melk: Gruber hängt Konkurrenz ab

Was für ein Ausrufezeichen! Bei der U16-Landesmeisterschaft auf der Anlage der Sportunion St. Pölten zeigte der Emmersdorfer Maximilian Gruber einmal mehr sein Talent: Als erst 13-Jähriger ließ Gruber in einem taktisch klugen Rennen beinahe alle anderen, weitaus älteren, Burschen hinter sich und sprintete auf der letzten halben Runde sensationell zu Silber, womit er sich zum U16-Vizelandesmeister kürte.

Bronze konnte Luisa Köck über 3.000 Meter feiern. Mit einer Zeit von 12:13 Minuten lief sie auch das Limit für die Österreichische Meisterschaft (ÖM) im September. Ihre Zwillingsschwester Elisabeth belegte Rang sechs. Am Folgetag liefen sie noch über 1.000 Meter im Mittelfeld und verpassten das ÖM-Limit knapp, ebenso die beste Melkerin, Emma Steiner, als Siebente (in 3:31). Vier Mädchen stellten sich der sehr starken 35-köpfigen Konkurrenz über 100 Meter. Lia Gottwald belegte Platz elf mit einem neuen Vereinsrekord in 13,44. Marie Jähnichen, Nora Gugrel und Gloria Urdl konnten nicht ganz mithalten. In der 4x100m-Staffel belegte das Quartett Platz sieben.

Maximilian Gruber und Gloria Urdl zeigten außerdem bei der U14-Landesmeisterschaft in Schwechat auf. Gruber lief mit der persönlichen Bestzeit von 8,12 Sekunden über 60 Meter wieder zu Silber. Bei den Rahmenbewerben siegte er über 800 Meter überlegen in österreichischer Jahresbestzeit von 2:22,95 Minuten und wurde Zweiter im Weitsprung mit 4,67 Metern. Urdl lief gleich zweimal Bestzeit, 3:01 Minuten über 800 Meter sowie 9,04 Sekunden über 60 Meter und erreichte Platz acht bei der Landesmeisterschaft unter 42 Mädchen. Nora Gugrel erreichte Rang zwölf in persönlicher Bestzeit von 9,13.