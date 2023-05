USKO Melk: Neuer Vereinsrekord

Das Umdasch-Stadion in Amstetten stand im Mittelpunkt der Leichtathletik. Bei den österreichischen Meisterschaften der Vereine standen rund 300 Leichtathletinnen und -athleten aus fast 20 Vereinen bei verschiedenen Bewerben am Start. Als Rahmenbewerb fand die österreichische Meisterschaft der Langstaffeln U16 statt. Mit dabei war das Melker U16-Mädchenteam in der 3x800-Meter-Staffel. Elisabeth und Luisa Köck gemeinsam mit Emma Steiner wollten sich für die knappe Niederlage bei der Landesmeisterschaft an OMV Auersthal revanchieren. Das Vorhaben, einen Medaillenrang zu erreichen, klappte nicht ganz. Die drei USKO Mädels belegten Platz fünf von zwölf Staffeln mit neuem Vereinsrekord. Zwischendurch lagen sie auf Rang zwei, die Konkurrenz hatte jedoch zu starke Schlussläuferinnen.

Am zweiten Bewerbstag war erstmals eine 4x75-Meter-Staffel bei der U14-Landesmeisterschaft im Einsatz. Überraschend holte das USKO-Team mit Anna Lena Floßmann, Valerie Haydn, Gloria Urdl und Nora Gugrel die Silbermedaille. Drei Stunden später standen sie im stark besetzten 60-Meter-Lauf erneut an der Startlinie.

Überraschend. Anna Lena Floßmann, Valerie Haydn, Gloria Urdl und Nora Gugrel liefen zu Silber in der 4x75-Meter-Staffel. Foto: USKO Melk