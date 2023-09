USKO-Melk-Talente top

Beim stark besetzten Marktlauf in Euratsfeld belegte das Nachwuchstalent Lea Jähnichen den zweiten Rang in der U12. Gloria Urdl freute sich über Platz fünf in der U14.

Beim Hauptlauf mussten rund fünf Kilometer gelaufen werden. Dabei standen über 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start. Manuel Gansch vom HSV Melk lief in den ersten drei Runden in der ersten Verfolgergruppe. In der vierten Runde musste er die Gruppe ziehen lassen und beendete das Rennen nach 18:03 Minuten auf dem 13. Platz. Herbert Sandwieser lief in den ersten Runden ein dosiertes Rennen, steigerte das Tempo in der letzten Runde und lief nach 18:45 Minuten als 17. der Gesamtwertung ins Ziel. In der M40 freute sich Daniel Binder vom LC Ybbs mit 17:33 Minuten über den ersten Rang.