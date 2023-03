USKO-Melk-Teams bei Crosslauf-Meisterschaften am Stockerl

Werbung

Über den größten Erfolg freute sich der Emmersdorfer Maximilian Gruber. Nach dem U14-Landesmeistertitel ging er als Mitfavorit bei den österreichischen Crosslaufmeisterschaften an den Start. In einem taktischen Rennen konnte er kurz vor dem Ziel zwei Gegner abhängen und somit die Silbermedaille in 5:24 Minuten über 1.600 Meter gewinnen. Gemeinsam mit Fabian Grossberger, der den zehnten Platz belegte, und dem erst zehnjährigen Tim Luger, der auf Rang 14 landete, holte er Gold in der Mannschaftswertung.

Das Melker U14-Mädchen-Team ging als Titelverteidiger in den Bewerb. Mit nur zwei Punkten Rückstand auf den ULC Mödling gelang ihnen abermals die Silbermedaille. Flora Steiner auf Rang sechs gemeinsam mit Charlotte Köck auf dem neunten Rang und Gloria Urdl auf Platz elf kämpften sich über teils sehr rutschigen Untergrund, die leichten Steigungen und Baumstammsprünge. Nora Gugrel überraschte mit dem zwölften Rang, wodurch sie bei ihrer Premiere nur knapp eine Medaille verpasste.

Auch bei der weiblichen U16 waren über rund 2.350 Meter vier bereits erfahrene und erfolgreiche Melker Athletinnen vertreten. Bei einem Starterfeld von 40 Läuferinnen und sieben Teams war bei der anspruchsvollen Strecke eine Top-Zehn-Platzierung nur sehr schwer zu erreichen. Die Zwillinge Luisa und Elisabeth Köck liefen mit einer Gegnerin aus der Steiermark zeitgleich nach 10:07 Minuten über die Ziellinie. Damit belegten sie Rang zehn und zwölf. Johanna Daxböck sparte ihre Kräfte für den letzten Teil der Strecke und überholte auf den finalen 800 Metern noch zehn Gegnerinnen. Damit landete sie auf Platz 22 und das USKO Trio holte wie im Vorjahr die Silbermedaille im Team.

In der männlichen U16 trat das USKO-Team aufgrund des Ausfalls von Julian Steinhammer ersatzgeschwächt an. Matheo Daxböck auf Rang zwölf gemeinsam mit Simon Lödl nur knapp dahinter und Georg Knestel schaffte dennoch den Sprung aufs Stockerl.