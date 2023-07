Werner Schrittwieser läuft als „Botschafter mit Herz“

Über 400 Kinder und Erwachsene standen beim vierten von sieben Stationen der Herzlauf Österreich-Serie in Kärnten am Start. Damit wurde in Baldramsdorf für einen neuen Teilnehmerrekord gesorgt. Der Verein „Herz4Kids Baldramsdorf“ organsierte gemeinsam mit dem Team der Herzkinder einen herzlichen Lauf. Der Manker Werner Schrittwieser durfte den Herzlauf Kärnten wieder als „Botschafter mit Herz“ begleiten. Die begeisterten Kinder absolvierten je nach Alter 350, 700 oder 2.500 Meter. Schrittwieser startete gemeinsam mit dem Nachwuchs bei allen Bewerben als Vorläufer.

Die Erwachsenen gingen beim fünf- oder zehn-Kilometer-Bewerb an den Start. Die abwechslungsreiche Strecke hatte von Asphalt über Wiesenwege und Schotter bis hin zu einem Waldweg und einem Anstieg alles zu bieten. Beim Zehn-Kilometer-Bewerb war Vorjahressieger Leon Fian wieder eine Klasse für sich. Über die fünf Kilometer triumphierte Johann Hopfgartner. „Nach einem zurückhaltenden Start überholte ich im Laufe des Rennens noch einige Läufer und freute mich über den dritten Gesamtrang“, resümierte Schrittwieser.