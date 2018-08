Mit insgesamt vier Startern ist Österreich beim Marathon während der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin vertreten. Mit dabei auch Christian Steinhammer. „Zum ersten Mal stellt Österreich eine vierköpfige Delegation. Da sieht man, dass sich im Marathon-Sport einiges getan hat“, stellte Christian Steinhammer klar.

Am Donnerstag tritt der Marathonläufer die Reise nach Berlin an. Bis dahin lautet die Devise: Regeneration. „Am Samstag hatte ich mein letztes Training. Jetzt muss ich die Ruhephase einhalten“, erklärte Steinhammer, der seinen Trainingsumfang eine Woche vor dem Großereignis drastisch senkt. Um ideal vorbereitet zu sein, verbrachte der 30-Jährige ein dreiwöchiges Trainingslager in St. Moritz.

„Kühlakkus“ gegen Hitze

„Jetzt muss ich mich vom Bergklima umstellen. Ich versuche, der Hitze in der nächsten Woche zu entgehen“, sagte Steinhammer. Auch für den Marathon in Berlin erwartet sich der ehemalige Athlet des USKO Melk eine Hitzeschlacht. Um gegen die hochsommerlichen Temperaturen gewappnet zu sein, haben die Sportler aber auch eigene „Kühlakkus“.

„Egal ob in der Weste, Hose oder im Kapperl. Mit den Kühlakkus versucht sich jeder Läufer vor dem Start herunterzukühlen. Dennoch wird die Hitze in Berlin ein Kriterium werden. Ich rechne damit, dass einige Läufer schon vor dem Ziel das Rennen beenden werden“, sagte Steinhammer und verriet auch gleichzeitig seine Taktik: „Ich werde es eher konservativ anlegen. Mit voller Power wegzulaufen macht bei der Hitze wenig Sinn.“ Mit dem Team hofft Steinhammer auf einen Rang unter den Top-Ten. In der Einzelwertung strebt er einen Platz unter den besten 30 Läufern an, wobei Steinhammer betont: „In erster Linie zählt meine eigene Leistung. Welche Platzierung am Ende herausspringt, ist für mich nicht so wichtig. Bei einem Marathon kann vieles passieren. Vor allem bei der angesagten Hitze.“

Neuland ist für den Marathon-Läufer auch der Modus. Zumindest im Marathon. „Bei den bisherigen Stadtläufen hatte man Tempomacher und lief im Team. Bei der Europameisterschaft ist es ein reines Einzelrennen. Ich kenne das zwar schon von der Crosslauf-Europameisterschaft, aber bei einem Marathon, bin ich noch nie im Meisterschaftsmodus gelaufen“, sagte der 30-Jährige.

„Größte Belohnung für hartes Training“

Die Vorfreude auf den Europameisterschaftslauf ist bei Steinhammer auf jeden Fall riesengroß. „Die Teilnahme in Berlin ist die größte Belohnung für das harte Training über das ganze Jahr“, freute sich der Ausdauersportler. Die Schleife von vier Mal zehn Kilometern in der deutschen Bundeshauptstadt sind ebenfalls neu für den gebürtigen St. Georgener. „Für mich ist es mit Sicherheit ein Höhepunkt in meiner Karriere“, bekräftigte Christian Steinhammer abschließend.