Premiere bei Meisterschaften: Silber für Melker Franz Brunbauer

Der Ybbser Fußballer Franz Brunbauer feierte ein gebührendes Landesmeisterschafts-Debüt. Der Schüler der Sporthauptschule Ybbs lief 12,48 Sekunden beim 100-Meter-Bewerb. Damit lief er ex aequo mit einem sonst stärkeren Gegner auf den zweiten Platz und holte damit den niederösterreichischen Vize-Landesmeistertitel in seiner Altersklasse. Nur 15 Minuten später stand er über die 1.000 Meter am Start. Mit einer Zeit von 3:06 Minuten belegte er den fünften Rang.

Im LAZ Wien belegte Paul Steiner bei den Landesmeisterschaften in der U18 den sechsten Platz. Janis Schauer verpasste bei seiner USKO-Premiere über 3.000 Meter mit 11:58 Minuten knapp das Podest. Die 13-jährigen Köck-Zwillinge liefen über 3.000 Meter ein taktisch perfektes Rennen. Sie steigerten mit einem Zwischenspurt das Tempo nach ca. 2,4 km und setzten sich vom Rest der Gruppe ab. Elisabeth Köck belegte in 2:20,8 den vierten Rang, nur 0,3 Sekunden vor ihrer Schwester Luisa.

Im Umdasch-Stadion in Amstetten fand die 800-Meter-Landesmeisterschaft der U14 statt. Unter etwa 30 gemeldeten Mädchen freuten sich Emma Steiner, Louisa Luger, Marie Jähnichen und Johanna Daxböck über Plätze im vorderen Drittel. Maximilian Gruber schaffte mit 2:32 einen neuen Vereinsrekord.