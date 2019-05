Bei der 16. Auflage des Loosdorfer Mailaufs setzte sich Gerhard Steinböck vom Veranstalterverein ASK Mc Donald’s Loosdorf gegen den schärfsten Konkurrenten Mario Sturmlechner auf den letzten Metern durch. „Am Schluss war ich aber vollkommen am Ende. Die letzten 300 Meter bin ich nur mehr im Sprint gelaufen“, sagte der Sieger. Bei den Damen bewältigte die fünf Kilometer Katharina Götschl am Schnellsten. Damit verteidigte die junge Oberndorferin ihren Titel aus dem Vorjahr.