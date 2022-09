Timon Kretzl hebt zur WM nach Kairo ab

Werbung

Von Ybbs nach Ägypten. Für Timon Kretzl geht im Oktober ein Traum in Erfüllung: Der 16-Jährige wurde vom Präsidium des Österreichischen Schützenbunds (ÖSB) für die ISSF-Weltmeisterschaft in der ägyptischen Hauptstadt Kairo nominiert.

Das Limit dafür hatte der Ybbser in Diensten der SG Zelking im August beim Ländervergleichswettkampf in München geknackt, am Montag dieser Woche wurde Timon offiziell als Teil des österreichischen Teams für Kairo präsentiert.

Die Konkurrenz wird „übermächtig“ sein, wie der stolze Vater Andreas Kretzl erklärt. Denn Timon wird mit seiner Luftpistole in der Junioren-Kategorie schießen – die Gegner sind damit bis zu fünf Jahre älter als der 16-Jährige. „Ein Platz unter den ersten 20 ist das angestrebte Ziel“, blickt Andreas Kretzl voraus.

Und die Vorzeichen für ein gutes Abschneiden im Duell mit der Weltelite stimmen: In der Vorwoche räumte Timon zusammen mit seinem Zwillingsbruder Simon bei den österreichischen Staatsmeisterschaften ab. Startschuss war am Donnerstag: Mit der Schnellfeuer-Pistole pulverisierte zuerst Simon mit 328 Punkten den bis dahin gültigen Rekord von 308 Punkten. Timon setzte dann abermals einen drauf und schoss mit 332 Punkten noch einmal einen neuen Rekord – und kürte sich damit vor seinem Bruder zum österreichischen Cup-Sieger.

Ebenfalls Edelmetall gab es dann am Samstag nach 60 Schuss mit der Pistole in der Junioren-Kategorie: Timon holte im Finale Rang drei, Simon, der mit einer Ladehemmung zu kämpfen hatte, belegte den sechsten Rang.

Am Sonntag, dem letzten Tag der Staatsmeisterschaften, maßen sich die beiden Ybbser dann mit den Erwachsenen. Und unter 40 Teilnehmern holte Timon den hervorragenden 22. Rang, Simon Rang 24. „Wir sind sehr zufrieden. Alle beide haben den österreichischen Rekord gebrochen – was will man mehr“, resümiert Andreas Kretzl.

Im Einzel und im Team eine Klasse für sich

Am vergangenen Wochenende ging es für Timon und Simon dann zur Pistolen-Bezirksmeisterschaft nach Scheibbs. Und da waren die SG-Zelking-Talente ein weiteres Mal nicht zu schlagen: Timon gewann im 13 Teilnehmer starken Feld vor Simon, Heinz Aigelsreiter von der SG Frankenfels (Bezirk St. Pölten-Land) und Gerhard Brunnbauer von der SG Mank. Mit der Mannschaft holten sich Timon und Simon zusammen mit SG-Zelking-Vereinskollege und Trainer Gerhard Stöhr den ersten Platz – und das mit einem neuen Bezirksrekord.

Weiter geht‘s am kommenden Wochenende: Da sind die Kretzl-Twins mit der Luftpistole beim Finale des RWS-Cups in Rif (Salzburg) im Einsatz.

Danach dauert es dann nicht mehr lang, bis Timon nach Kairo abhebt: Vom 14. bis zum 22. Oktober wird er in Ägypten um eine Topplatzierung kämpfen.