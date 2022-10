Talentprobe in Kairo für Timon Kretzl

Werbung

Es war das bisherige Highlight in Timon Kretzls Sportschützenkarriere: Der 17-jährige Ybbser in Diensten der SG Zelking duellierte sich vergangene Woche bei der Weltmeisterschaft in Kairo.

Timon trat mit seiner Luftpistole – die vor dem Abflug in die ägyptische Hauptstadt von der Polizei kontrolliert wurde – als einer der 54 besten Jungschützen der Welt an. Und das noch dazu als Drittjüngster – die Kontrahenten waren großteils vier oder fünf Jahre älter. Timon konnte zunächst nicht sein volles Potenzial abrufen. „Ich hatte eine Verspannung im Arm, weil ich den Griff zu fest gehalten habe. Dann bin ich aber hinausgegangen zu unserem Trainer, der mir Tipps gegeben hat“, schildert Timon.

Und sofort schoss der Ybbser mit 98 Punkten – wobei er acht Zehner hintereinander auf die Scheibe jagte – sein bestes Ergebnis. Unterm Strich waren es 560 Zähler und damit Rang 42 bei Timons WM-Debüt. „Es wäre mehr gegangen“, sagt Timon, „aber es war schön. Ich bin schon zufrieden.“ So wie Vater Andreas Kretzl: „Wir sind sehr stolz. Ein großes Dankeschön an Jugendnationaltrainer Franz Roth, der Timon sehr gut unterstützt hat. Man sieht schon seine Handschrift.“

Anfang November geht es für Timon und seinen Zwillingsbruder Simon mit dem Lehrgang des Jugendnationalkaders in Innsbruck weiter. Das nächste große Ziel ist die Teilnahme an der EM im März in Estland.