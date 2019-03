Von 28. Jänner bis 1. Februar gingen am Prebersee in Salzburg die Lungauer Langlauftage über die Bühne. Dabei wurden verschiedene Rennen für Menschen mit Lernschwierigkeiten ausgetragen. Das Event wird von Special Olympics Österreich mitorganisiert und auch nach dessen Regeln ausgerichtet.

Mitten im Geschehen war der Ybbser Wolfgang Knoll. Er reiste mit der Delegation der Lebenshilfe Niederösterreich Region Mostviertel an. Diese bestand aus 17 Athleten und vier Betreuern. „Am ersten Abend hatten wir die Eröffnungsfeier der Special Olympics“, freute sich Knoll über einen gelungenen Auftakt.

Wolfgang Knoll nahm aus Salzburg Gold mit nach Hause. | Bouda

Zuerst standen die Vorläufe am Programm. Dann kam der Wettkampftag, an dem Knoll über 1.000 Meter antrat. „Gute Stimmung kam vom Publikum, wir wurden sehr angefeuert“, erinnert er sich. Und der 54-Jährige war nicht zu biegen: In der Finalgruppe 3 holte er mit einer Zeit von 6:42,8 Minuten überlegen vor seinem Teamkollegen Markus Wurzer-Koch die Goldmedaille. Damit verbesserte sich Knoll noch einmal: Letztes Jahr hatte er den dritten Platz geholt und mit der Staffel zusätzlich den zweiten. „Es waren wunderschöne Tage“, fasst Knoll das Event zusammen.

Langlaufen ist Knolls große Leidenschaft. Aber auch andere Wintersportarten schätzt er. Wegen einer Verletzung musste er zuletzt aber aussetzen – Ende Februar wäre das Schneeschuhwandern in Präbichl bei Eisenerz geplant gewesen. „Leider bin ich beim Skifahren am Ötscher aber aufs Knie gefallen“, erklärt Knoll.