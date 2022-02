Mankerinnen jubeln daheim

In der ersten Landesliga traf der UVC Mank auf die Böheimkirchner Volleyballmädels. Mit Mut starteten die Mankerinnen in den ersten Satz. Obwohl sich die UVC-Mädls immer wieder einen Vorsprung herausarbeiten konnten, ließen die Böheimkirchnerinnen nicht nach und kämpften sich Punkt für Punkt zurück. Mit Kampfgeist gewann Mank den ersten Satz.

Ähnlich sah das Bild im zweiten Satz aus. Mit großem Servicedruck und guten Angriffen entschieden sie auch diesen für sich. Aufgrund von einigen Fehlern im dritten Satz mussten sie diesen abgeben. Im finalen Durchgang lieferten die Volleyballerinnen dem stimmungsvollen Publikum Spannung bis zum letzten Ballwechsel. Mit ihrem Block erspielten die Manker Mädls die entscheidenden Punkte und holten den Sieg nach Hause.

Ybbs-Nibelungengau traf auf VB NÖ Sokol. Nach 2:15 Stunden und fünf Sätzen lautete der Endstand 3:2 für die gegnerische Mannschaft VB NÖ Sokol. Ybbs-Nibelungengau hatte anfängliche Schwierigkeiten durch das abwechslungsreiche Service ihrer Gegnerinnen. Dennoch entschieden sie den ersten Satz mit 25:21 für sich. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen stellte der zweite Satz dar, den letztendlich Sokol für sich entschied. Satz drei ging an die Donaustädterinnen, Satz vier wieder an die Gegnerinnen. Im entscheidenden Satz dominierte Sokol von Anfang an und Ybbs-Nibelungengau fand nicht mehr richtig ins Spiel.