Medaillenregen für  Nachwuchstalente des Bezirk Melk

Im Zuge des Marktlaufs in St. Veit/Gölsen wurden die niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Zehn- und Fünf- Kilometer-Straßenlauf ausgetragen. Der Emmersdorfer Maximilian Gruber holte mit fast einer halben Minute Vorsprung den Sieg beim Volkslauf in der Altersklasse U12. Dem 15-jährige Niklas Blauensteiner gelang es, den niederösterreichischen Vizelandesmeistertitel in der U18 zu holen. Er überquerte nach 17:28 Minuten die Ziellinie und musste sich somit nur dem um zweieinhalb Jahre älteren Niklas Kainrath geschlagen geben.

Bei den Crosscountry-Landesmeisterschaften der Schulen stand das Unterstufen-Mädchenteam vom Stiftsgymnasium Melk am Start. Auf einer sehr schwierigen, kurvenreichen Strecke in Wiener Neustadt holten die Melker Läuferinnen unerwartet den Landesmeistertitel im Team. Die Schülerinnen liefen ein taktisch perfektes Rennen und teilten sich ihre Kräfte gut ein. Nach der 300-Meter-Startgeraden lagen alle fünf nicht unter den ersten 40 Starterinnen. Am Ende der ersten Runde hatten sie jedoch ihr Tempo gefunden und Elisabeth und Luisa Köck liefen im Spitzenpult auf den Rängen vier und sechs mit. Im Ziel freute sich das Team des Stiftsgymnasiums Melk über die Goldmedaille und einen Doppelsieg durch die Köck-Zwillinge in 8:22 Minuten. Johanna Daxböck lief auf Rang sechs. Marie Jähnichen und Emma Steiner holten mit den Rängen acht und neun ebenso eine Top-Ten-Platzierung.