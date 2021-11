Carambolbillard: Kampf um ersten Tabellenrang offen

Nach zwei Siegen zum Saisonstart trafen die Melker in der Carambolbillard-Meisterschaft auf den Favoriten der Bundesliga A. Nach einem spannenden Kampf lautete das Endergebnis 5:3 für die Heimmannschaft Stockerau. Michael Ruthner verlor die Freie Partie knapp mit 258:276, während Robert Hochenauer ein Unentschieden erreichte. Karl Buchegger siegte als einziger der Melker in der Einband mit 125:105 und Klemens Fuchs verlor die Dreiband 18:50.

Nach der Partie in Pottendorf fuhren die Melker mit einem 4:4-Unentschieden nach Hause. Trotz diesem durchwachsenen Ergebnis bleibt der Kampf um den ersten Tabellenrang noch offen.

Der Start in die Bundesliga C der Zweiermannschaft sah dem ihrer Vereinskollegen ähnlich. In Wien gewann Manuel Kloihofer die Freie Partie mit 57:52. Mathias Blieweis siegte souverän mit 100:49. Thomas Gwiß und Otto Gattinger mussten ihren Gegnern den Vortritt lassen. Somit beendeten sie ihren Saisonauftakt mit einem 4:4-Unentschieden. Im Heimspiel gegen Marchfeld nutzten die Melker ihren Heimvorteil aus und freuten sich über den 6:2-Sieg. Manuel Kloihofer und Otto Gattinger gewannen mit 150:26 und 25:23. Somit steht auch in der Bundesliga C noch offen, wer sich den Herbstmeistertitel sichert.

Melk III erzielte gegen den Favoriten in der Nationalliga West ein 4:4-Unentschieden. Im Auswärtsspiel holte Karl Kurzbauer mit 100:45 und Jugendspieler Fabian Stiefsohn mit 48:44 Punkte für Melk. Robert Resch und Daniel Blieweis mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben.