Weltrekord geknackt: Zweieinhalb Stunden im Eiskasten .

Der Extremsportler Josef Köberl hat am Samstag in Melk einen neuen Weltrekord in einer Glaskabine voll Eis aufgestellt. Köberl hielt zwei Stunden, 30 Minuten und 57 Sekunden in der Eiskabine durch und verbesserte damit den bisherigen Rekord, den er selbst im August des Vorjahres am Wiener Hauptbahnhof aufgestellt hatte, um mehr als 20 Minuten.