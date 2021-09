Der Jubel kannte keine Grenzen mehr an der mit Zuschauern gespickten Regattastrecke in Villach – vor allem nicht bei der Abordnung aus dem Bezirk. Denn Emma Gutsjahr vom Union Ruderverein Pöchlarn krönte sich bei den 94. Österreichischen Staatsmeisterschaften im Juniorinnen-A-Einer zur österreichischen U19-Juniorinnenmeisterin. „Es war neben den internationalen Bewerben das diesjährige Hauptziel. Die Freude ist natürlich riesengroß“, zieht Gerhard Wolfsberger, Trainer von Emma Gutsjahr, im Gespräch mit der NÖN seinen imaginären Hut. „Es ist eine Bestätigung der harten Arbeit im letzten Jahr.“

Dabei startete die Pöchlarnerin mit ihren 17 Jahren zum ersten Mal in der U19-Kategorie. Im Juniorinnen-B-Einer für die 14- bis 16-Jährigen hatte sie in den beiden Jahren zuvor schon den österreichischen Meistertitel geholt. „Nächstes Jahr kann Emma noch einmal in der U19-Klasse starten – und trotzdem hat sie jetzt gleich gewonnen“, lobt Wolfsberger seinen Schützling. Besonders spannend war das Duell auch deshalb, weil sich Gutsjahr am Ende mit fast vier Sekunden Vorsprung auf Laura Swoboda vom WSV Ottensheim durchsetzte. Gutsjahr und Swoboda hatten im August bei der U19-Weltmeisterschaft gemeinsam im Doppelzweier Rang elf errudert.

Gutsjahr war dabei nicht die Einzige, die die Pöchlarner jubeln ließ. Denn auch Günter Fischhuber bewies sein Talent: Im Männer-Leichtgewicht-Einer stand er mit der Bronze-Medaille ebenfalls am Stockerl. „Eine Top-Performance, wie man sie von ihm schon lange nicht gesehen hat“, hebt Wolfsberger vor allem die extrem starke Konkurrenz hervor, mit der Fischhuber mehr als nur mithielt.

In Feierlaune war man nach den Österreichischen Staatsmeisterschaften aber nicht nur in Pöchlarn, sondern auch Donau-abwärts in Melk. Die 19-jährige Clara Berger von der Ruder Union Melk startete am Samstag erstmals bei den Frauen. „Trotz großer Nervosität konnte sie sich in ihrem Vorlauf behaupten und als Drittplatzierte ins A-Finale einziehen“, freute sich Mutter und Trainerin Elisabeth Berger. Im Finale erreichte Berger mit 8:20 Minuten den fünften Rang hinter Katharina Lobnig.

Bergers Sternstunde sollte aber erst folgen – und zwar beim Rennen der Leichtgewichtsfrauen (maximal 59 Kilogramm) am Sonntag. Mit einer Zeit von 8:12 Minuten sicherte sich Berger hinter der amtierenden Europameisterin Lara Tiefenthaler und der Olympiateilnehmerin Valentina Cavallar den dritten Platz und damit die Bronze-Medaille.

Diese Woche stehen für die Ruder-Asse des Bezirks nun die Landesmeisterschaften an.