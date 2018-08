Um 7.30 Uhr beginnt der Trainingstag für Marc Digruber und Christoph Krenn. Die beiden niederösterreichischen Vertreter im Ski-Weltcup-Zirkus bereiten sich akribisch auf die neue Saison vor. Dabei dienen ihnen die Schauplätze Ybbs sowie Scheibbs. Alles geschieht dabei unter den wachsamen Augen des Sportwissenschaftlers Andreas Mistelbauer-Obernberger. „Wir nutzen eigentlich das gesamte Mostviertel“, erklärt der gebürtige Ybbser.

Der Sportwissenschaftler ist in Absprache mit den Haupttrainern des ÖSV für die körperliche Fitness von Krenn und Digruber zuständig. „Ansonst müssten beide nach Klagenfurt fahren. So können sie in heimischen Gefilden trainieren“, sagt Mistelbauer-Obernberger. Slalomspezialist Marc Digruber schwört bereits länger auf den Sportwissenschaftler.

„Seit zwei Jahren trainiere ich schon mit Andreas gemeinsam. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf mehr Stabilität in Knie, Hüfte und Schultern. Immerhin wird das Material auch immer aggressiver“, erklärt der 30-Jährige. In diesem Jahr neu dazugestoßen ist Christoph Krenn. Der Göstlinger sicherte sich durch seinen Gesamtsieg im Super-G-Europacup einen Fixplatz im Weltcup. Um für die Aufgaben gerüstet zu sein, trainieren beide Athleten sechs Tage die Woche und jeweils fünf Stunden pro Trainingseinheit.

„Dabei geht es nicht nur um den Umfang, sondern genauso um die Qualität“, betont Christoph Krenn. Nach den schweißtreibenden Einheiten treten die beiden Athleten die Reise ins Ausland an. Christoph Krenn fährt für die Abfahrtstrainings nach Chile. Marc Digruber übersiedelt hingegen nach Neuseeland. „Dort herrscht jetzt Winter und ich kann mich total konzentrieren. Bei 35 Grad im Tal auf dem Gletscher zu trainieren, ist nicht immer motivierend“, sagt Digruber.