Oskar Reichenpfader fuhr in die Top-Ten

Es ist eine gelungene Saison, auf die Oskar Reichenpfader zurückblicken kann. „Es waren gute Rennen für mich und mit dem neunten Tagesrang kann man gut aufbauen für nächstes Jahr. Ich werde versuchen, den Winter gut zu nutzen, um in der kommenden Saison meine volle Leistung abrufen zu können. Danke an meine Familie, Team und Sponsoren für die Unterstützung“, freute sich der Petzenkrichner.

Am Pfeningberg in Imbach stand das Finale der österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaft am Programm. In der MX2 Klasse stand neben Christoph Zeintl und Matthias Sperl Oskar Reichenpfader am Start. Der jüngste KTM Zauner Racing Pilot beendete den ersten MX2 Wertungslauf knapp hinter seinem Teamkollegen Zeintl auf der achten Position. Im finalen Rennen lieferte sich der erst 17-Jährige packende Duelle mit seinen Kontrahenten und überquerte die Ziellinie auf Rang zehn. In der Gesamtwertung der österreichischen Meisterschaft liegen auf den vorderen Rängen nur Profimotorsportler, das bedeutet Werksfahrer mit Werksmotorrädern, die bereits vier bis acht Jahre älter sind. Das beste Resultat der Zauner Racing Piloten erzielte Zeintl mit dem siebten Tagesrang. Damit fixierte der 24-Jährige seinen fünften Gesamtrang. „Leider hatte ich in beiden Läufen schlechte Starts, wodurch keine besseren Resultate möglich waren. Ich hätte mir vom Saisonfinale mehr erhofft“, resümierte Zeintl.

Bis Mitte November wird weiter trainiert, bevor eine Rennpause bis Ende Dezember folgt. In den Weihnachtsferien startet das Training am Motorrad wieder.