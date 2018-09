Die Kärntner Berge und Oskar Reichenpfader sind bereits dicke Freunde. Auf der Naturstrecke in Fresach trumpfte der junge Petzenkirchner beim Auner MX2 Cup groß auf.

Bereits in der Qualifikation zeigte er der Konkurrenz seine Liebesbeziehung zur Strecke.

Gleich in der ersten Runde ließ er diese nämlich um zwei Sekunden stehen. Zwar fuhr noch ein weiterer Motocrosser schneller, doch am Ende stand der zweite Rang in der Qualifikation. Bis zum Ende von dieser verkürzte er sogar den Rückstand auf den Schnellsten auf 0,39 Hundertstel. Im ersten Rennen kam Reichenpfader gut aus den Startlöchern. Doch er stürzte bereits in der ersten Kurve und seine gute Ausgangsposition war dahin.

Als 19. ging er wieder ins Rennen und kämpfte sich beherzt wie ein Löwe ins Spitzenfeld. Reichenpfader überquerte die Ziellinie auf dem vierten Endrang. Lediglich zweieinhalb Sekunden fehlten auf den zweiten Platz. Beim zweiten Rennen des Tages hatte der junge Motorsportler jedoch Pech. Er kam mit seiner KTM nicht einmal aus dem Startgatter. Der Grund: Die Kupplung an seiner Maschine war defekt.