Vergangene Woche krönte sich der bereits mehrmalige Staatsmeister Andreas Gangl in Julbach im Mühlviertel erneut zum Staatsmeister. Mit seiner Suzuki ließ er seine Konkurrenz in der Klasse Superstock 1.000 souverän hinter sich. Er gewann mit einem Punktemaximum bei vier Laufsiegen deutlich gegen seine Gegner. Zusätzlich trat er auch noch in der Superbike-Klasse an.

Neben ihm nahmen noch 200 andere Biker beim Bergrennen in Oberösterreich teil. Insgesamt jubelten ihm und den anderen Sportlern über 6.500 Zuschauer zu.

privat

Für den bereits oftmaligen Meister ist dieser Sieg aber ein ganz besonderer. Zuvor hatte der St. Oswalder einen schweren Sturz bei Tempo 250 in den Niederlanden. Der hauptberufliche Justizwachebeamte erlitt Rippenbrüche, eine gerissene Bauchdecke, einen offenen Schleimbeutel und starke Prellungen. Natürlich war das ein enormer Rückschlag.

Andreas Gangl ließ sich auf seinem steinigen Weg zurück aber nicht unterkriegen und hatte als Ziel das Rennen in Julbach vor sich, um erneut den Staatsmeistertitel zu gewinnen. Mit vielen Schmerzen, aber auch viel Ehrgeiz kämpfte er sich zurück und schaffte es, bis Julbach wieder halbwegs fit zu sein. So sehr, um das Rennen, natürlich noch unter starken Schmerzen, bestreiten zu können. Mit dem schlussendlichen Sieg beim EM-Lauf und Staatsmeistertitel hätte aber beim besten Willen niemand gerechnet.