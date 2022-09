Daheim zum Titel gerast: Hofamt Prieler siegte in Melk

Werbung

Am vergangenen Wochenende war Melk das Mekka der Rallycross-Szene: Knapp 100 Fahrerinnen und Fahrer trafen sich am Wachauring für die letzten Rennen der aktuellen Staatsmeisterschaft auf heimischem Boden, über 2.000 Besucherinnen und Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen. „Ich kann mich an keine so reibungslose Veranstaltung erinnern. Ich bin sehr glücklich, zumal auch das Feedback der Fans und Fahrer durchwegs positiv war“, sagt Organisator Jürgen Weiß von JWRacing.

„Die Erleichterung war schon sehr groß“

Aber nicht nur das Event an sich begeisterte, sondern auch die Lokalmatadore, die über den Wachauring bretterten. Und da insbesondere der Nachwuchs im Peugeot-RX-Cup, bei dem die Titelentscheidung noch ausständig war. „Es war bis zum Schluss spannend“, blickt der Pöchlarner Tobias Kerschbaummayr zurück, der seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen wollte. Und tatsächlich: Kerschbaummayr beförderte sich mit Rang drei aufs Stockerl und war in der Cup-Wertung damit nicht mehr einzuholen. „Die Erleichterung war schon sehr groß“, strahlte der Pöchlarner. Zum Sieg am Wachauring fuhr Mario Furchtlehner aus Hofamt Priel, der Krummnußbaumer David Chudik landete auf Rang fünf, Maximilian Pieber aus Mauer bei Loosdorf auf dem sechsten Platz, die Landfriedstettnerin Monique Schadenhofer auf dem siebten Platz und Raphael Papst aus Loosdorf auf Rang acht.

Ein Ausrufezeichen in der Klasse National 1.600 setzte Melvin Alic aus Gottsdorf-Persenbeug: Der erst 15-Jährige war im Finale auf Kurs für Rang zwei, wurde dann aber noch „abgeschossen“ und finishte als Fünfter. Dominik Glinz aus St. Leonhard erreichte Rang acht.

„Es hat echt Spaß gemacht, schon langsam komme ich auch ins Fahren“

Der mehrfache Staatsmeister Karl Schadenhofer, Vater von Monique, mischte mit seinem VW Golf bei den Super Touring Cars (STC) über 2.000 Kubikzentimeter (ccm) Hubraum vorne mit, musste sich aber der starken Konkurrenz aus Polen und Tschechien beugen – Rang vier. Rang fünf bei den Supercars holte Gerald Eder aus Hofamt Priel – und das gleich bei seinem ersten Rennen mit seinem neu aufgebauten 600 PS starken Skoda Fabia. „Es hat echt Spaß gemacht, schon langsam komme ich auch ins Fahren“, war er zufrieden.

In der Klasse STC bis 1.600 ccm verpasste Roland Frisch, der neue Leiter des ÖAMTC-Fahrtechnik-Zentrums in Melk, als Siebenter knapp das Finale, Heinz Glinz – Vater von Dominik Glinz – fuhr auf Rang elf und Selina Schadenhofer schrammte mit Rang 13 am Semifinaleinzug vorbei, sicherte sich aber Rang zwei im Kfz-Woldrich-Cup. Hinter ihr auf Rang 14 landete der Hürmer Anton Kerschner.