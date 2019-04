750 Pferdestärken bringt Günther Denks BMW E36 M3 auf die Rennstrecke, 520 PS der BMW E46 330ci Turbo von Bruder Markus. „Der E46 ist zwar schwächer, dafür passt das Konzept perfekt“, erklärt Günther Denk, wie zusammen mit KFZ Grünauer aus Ober-Grafendorf an allen Ecken und Enden der Fahrzeuge gefeilt wird.

Für die beiden Kilber geht es diesen Freitag um 3 Uhr Früh ab nach Italien: In Castelletto starten sie in die neue Saison. Und dies erstmals in der Profi-Klasse der Drift-Kings-Europe-Serie, der sogenannten Pro Series. „Seit zweieinhalb Monaten bin ich jeden Tag beim Auto“, spricht Denk die intensiven Vorbereitungen auf die neue Saison an – wohlgemerkt neben seiner Vollzeitbeschäftigung.

Neben den darauf folgenden Rennen in Ungarn, noch einmal Italien und Deutschland wartet am 5. und 6. Juli das Highlight: das Heimrennen in Melk. Denk selbst ist bei der Organisation des Events, für das bis zu 7.000 Besucher erwartet werden, involviert. „Ich kenne den Ring, ich kenne jedes Sandkorn dort“, lacht der 30-Jährige.

Nun gilt die volle Konzentration aber dem Pro-Series-Debüt. „Wir haben noch alle Hände voll zu tun, aber wir sind gut vorbereitet“, blickt Denk dem Start in die Profi-Klasse positiv entgegen.