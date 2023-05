„Ein richtig geiles Debüt“ für Petzenkirchner Philipp Dietrich

Auf in neue Gefilde heißt es für Philipp Dietrich. Der 20-jährige Petzenkirchner hat den Suzuki-Swift-Cup hinter sich gelassen und tritt diese Saison erstmals im Tourenwagen in der TCR-Eastern-Europe-Serie an. „Es war der logische nächste Schritt“, erzählt Dietrich, der nun für Wimmer Werk Motorsport aus Fischamend einen 350 PS starken Cupra Leon Competición pilotiert, Spitzengeschwindigkeit 260 km/h. Zum Vergleich: Sein Suzuki Swift hatte mit 180 PS nur etwas mehr als die Hälfte. „Es ist wieder ein Frontantrieb und hat damit leichte Ähnlichkeit zum Suzuki. Es war mir wichtig, dass es etwas ähnlich ist - nur eben größer und schneller“, sagt Dietrich mit einem Lächeln. Um sich an das neue Auto zu gewöhnen, testete Dietrich am Slovakiaring in der Nähe von Bratislava und im tschechischen Brünn.

Auf dem Hungaroring nordöstlich von Budapest wagte sich Dietrich nun erstmals in einem Rennen auf die Strecke. Und Dietrich jubelte - und nicht nur, weil es ausgerechnet sein Geburtstagswochenende war. „Es war ein richtig geiles Debüt. Ich konnte mir gleich einen Namen machen“, strahlte er.

Schon im Qualifying an Top-Ten gekratzt

Grundsätzlich war der Plan, sich an das Auto und den Kampf auf der Rennstrecke zu gewöhnen. Und schon im Qualifying zeigte Dietrich auf, fuhr auf Rang elf. „Der erste Start war sehr schwierig“, verweist er auf das Gedränge. „Es kann schnell gehen mit einem Crash, aber alle Fahrer sind gut gefahren und waren respektvoll“, erzählt Dietrich.

Im ersten Rennen lief es dann noch besser für ihn. Dietrich lieferte sich ein hartes Rennen mit Carlo Czepiel und finishte nicht einmal eine halbe Sekunde vor dem Polen auf dem hervorragenden zehnten Platz. Weil ein vor ihm gereihter Fahrer disqualifiziert wurde, belegte Dietrich schließlich sogar Rang neun.

Im zweiten Rennen legte Dietrich dann noch einmal nach, fuhr als Neunter über die Ziellienie und wurde wieder - dieses Mal wegen einer Zeitstrafe eines Gegners - einen Platz nach vorn gereiht: Rang acht! Dietrich war die Freude ins Gesicht geschrieben: „Es war wirklich ein sehr erfolgreiches erstes Rennwochenende.“