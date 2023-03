Enduro: Vieghofer will sich keinen Druck machen

Werbung

„Ich bin gerade viel am Planen, viel am Vorbereiten.“ Christopher Vieghofer steht vor dem größten Abenteuer seiner noch jungen Enduro-Karriere: Der 21-Jährige aus Kottes (Bezirk Zwettl), der in Ybbs als Zweirad-Techniker arbeitet, wird 2023 sein Debüt bei der Hard-Enduro-Junioren-Weltmeisterschaft geben.

Die Juniorenklasse hat seit diesem Jahr vollen WM-Status. Sie beschränkt sich dabei aber auf vier, ausschließlich europäische Rennen der sieben Rennen umfassenden „normalen“ Enduro-WM. „Die Orte sind damit leichter zu erreichen und es ist weniger finanzieller Aufwand“, erklärt Vieghofer.

„Vier Rennen, die leistbar sind für mich“

Los geht‘s Mitte Mai beim Xross in Serbien, im Juni folgt das legendäre Erzbergrodeo in der Steiermark, dann geht‘s einen Monat später ins italienische Abestone, ehe das Finale im November beim GetzenRodeo in Deutschland steigt. „Das sind vier Rennen, die leistbar sind für mich“, bedankt sich Vieghofer bei seinen beiden Hauptsponsoren – seinem Arbeitgeber in Ybbs, das Autohaus Eckl, und Gartenbau Dornhackl aus seiner Heimatgemeinde Kottes.

Vieghofer hat bereits etliche internationale Rennen bestritten und fuhr vergangenes Jahr ein Topergebnis auf dem Erzberg ein. Nun wird Vieghofer aber erstmals eine ganze Serie bestreiten. „Es ist das erste Mal, dass ich einen richtigen Plan habe, es ist lässig, wenn man weiß, wo man in den nächsten Monaten hinfahren wird“, blickt Vieghofer voraus.

Training vor allem auf dem Motorrad

Im Oktober vergangenen Jahres hatte Vieghofer sein letztes Rennen in der Türkei bestritten. Kurz darauf begann er schon mit den Vorbereitungen für die bald beginnende Saison. So gut wie jedes Wochenende sitzt er deshalb auf seiner KTM 300 Zweitakt, dazwischen arbeitet er etwa mit Radfahren weiter an seiner Fitness. „Das beste Training ist, viel zu fahren, viel Zeit am Motorrad zu verbringen“, schildert Vieghofer.

Was die Ergebnisse betrifft, will er sich nicht zu viel vornehmen, ist aber optimistisch. „Druck darf man sich auf keinen Fall machen“, betont Vieghofer. „Der Spaß steht im Vordergrund, aber ich bin zuversichtlich, dass ich vorne mitfahren kann, weil ich mich gut vorbereitet habe.“