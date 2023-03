Es wird legendär in Melk

Werbung

Was waren das für Zeiten! Am 22. April 1973 rast Harald Neger im ersten Rallycross-Rennen Österreichs zum Sieg – auf dem heutigen Melker Wachauring. Fünf Jahrzehnte Rallycross-Sternstunden folgen – von den EM-Kämpfen von Franz Wurz, Herbert Breiteneder und Co. über die Triumphe des Landfriedstettners Karl Schadenhofer bis zum Sieg des Hofamt Prielers Mario Furchtlehner beim Peugeot-RX-Cup vergangenen Herbst.

Das 50-jährige Jubiläum des früheren LERU-Rings (St. Leonhard und Ruprechtshofen) und heutigen Wachaurings wird zusammen mit dem 20. Geburtstag des ÖAMTC-Fahrtechnikzentrums in Melk gebührend gefeiert: genau 50 Jahre nach dem ersten Rennen, am 22. und 23. April.

Veranstalter Jürgen Weiß und LERU-Team-2-Obmann Hans-Peter Freinberger freuen sich bereits. Foto: RallyCrossMedia

Veranstalter Jürgen Weiß hat sich gemeinsam mit dem LERU-Team 2 rund um Obmann Hans-Peter Freinberger etwas Besonderes überlegt. Neben aufregender Rennaction wird es unter anderem eine Legendenparade mit den Rennfahrer-Idolen aus vergangenen Zeiten geben.

Rallycross-Elite gibt sich in Melk Stelldichein

Mit der hochkarätig besetzten FIA Zentraleuropa-Meisterschaft werden zudem an die 100 Rennwagen in der Wachau um den Sieg kämpfen. „Wir erwarten das Who-is-who der österreichischen Rallycross-Piloten von damals und heute“, kann es Weiß kaum erwarten.

Oscar Wurz, Sohn von Alexander und Enkel von Franz Wurz, wird in Melk sein Rallycross-Debüt geben. Foto: JWRacing

Das Event bildet auch den Auftakt der heimischen Staatsmeisterschaft, in der sich ebenfalls der jüngste Sohn von Alexander Wurz, Oscar, 15, versuchen wird. Sein klar definiertes Ziel ist der Sieg. Diesen holte sich vor 50 Jahren sein Opa und dreifacher Rallycross-Europameister Franz, der in Melk das zweite Rennen am LERU-Ring gewann. „Mittlerweile hat es Tradition, dass meine Enkel Rallycross fahren. In der Familie Wurz gehört Rallycross einfach zur Ausbildung dazu, hier trainiert man den Zweikampf und das Fahren auf verschiedenen Untergründen“, erklärt Opa Franz. 50 Jahre nach der Eröffnung greift auch er selbst wieder ins Lenkrad und pilotiert den legendären Lancia Stratos für einige „Hot Laps“ um den Wachauring.

Gewinnspiel

Die NÖN verlost zweimal zwei Wochenendtickets. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt ein E-Mail mit dem Kennwort „Rallycross“ an redaktion.melk@noen.at.