Vor insgesamt 2.000 Zuschauern ging am vergangenen Wochenende die Rallycross-Meisterschaft am Wachauring über die Bühne. 120 Fahrzeuge kämpften in den unterschiedlichsten Klassen und Bewerben um den Sieg.

Da das Rennen auch zur tschechischen und italienischen Meisterschaft zählt, befanden sich auch einige internationale Fahrer im Starterfeld. So auch der groß angekündigte, frühere italienische Weltklassepilot Gianluigi Galli. Er dominierte alle drei Vorläufe und holte sich somit den Tagessieg.

Schadenhofer feiert Titelverteidigung

Auch für Lokalmatador Karl Schadenhofer lief es ausgesprochen gut. Er sicherte sich am Wachauring wie bereits im Vorjahr den österreichischen Meistertitel bei den Super Touring Cars +2000. In der Tageswertung musste er sich dem Tschechen Jan Ratajsky und Gerald Woldrich geschlagen geben.

Besonders attraktiv zeigten sich auch die KartCross-Bewerbe. Der erste Lauf musste wegen eines Überschlages bereits früh neu gestartet werden. Nach einer zwischenzeitlichen Führung von Jiri Götz gewann letztendlich der große Favorit aus Tschechien, Petr Dolezal, klar.