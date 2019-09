Das letzte Rennwochenende 2019 fand am Melker Wachauring statt. Aufgrund einer neu gestalteten Strecke war von Beginn an in allen drei Klassen offen, wer sich die Medaillen bei den Staatsmeisterschaften holt.

In der höchsten Klasse S1 sicherte sich Andreas Buschberger (Husqvarna) die Pole-Position. Beim Finale nutzte Buschberger seinen Startvorteil perfekt aus. Knapp dahinter fuhr jedoch Robert Gattinger (KTM), der in jeder Kurve um die Führung kämpfte. Nervenstark wehrte Buschberger die Angriffe ab.

Sieg im ersten Lauf

In der letzten Runde schaffte es Gattinger tatsächlich, den Führenden zu überholen und noch den Sieg im ersten Lauf einzufahren. Der zweite Platz reichte jedoch für Buschberger, um sich den Staatsmeisterschaftstitel zu sichern. So startete er bereits mit dem Titel in der Tasche in den zweiten Lauf, den er auch gewann.

In der Klasse S3 Junioren standen spannende Läufe am Programm, weil die Favoriten nur wenige Punkte auseinanderlagen. Im Rennen um den Staatsmeistertitel waren Denis Fligr, Thomas Hiebl und Luca Reichenfelser. Fligr und Hiebl starteten punktegleich in den zweiten Lauf. Reichenfelser feierte seinen zweiten Laufsieg mit nur 0,836 Sekunden Vorsprung auf Hiebl. Der Sieger lautete dennoch Thomas Hiebl mit 268 Punkten vor Denis Fligr mit 266 Punkten.

In der Klasse S Jugend 85 cmm stand bereits nach dem ersten Lauf der neue Staatsmeister fest: Jakob Rosenthaler (KTM). Befreit von jeglichem Druck lieferte er auch im zweiten Lauf eine perfekte Performance ab.