Kilber zurück in der Drift-Elite

Nach langer Zwangspause wagte sich die GDrift-performance aus Kilb wieder an die Startlinie und meldete sich in der Drift-lite beim ersten Rennen der Serie DriftKings International mit einem beeindruckenden Auftritt zurück.

Markus Denk, der in der Pro-Klasse an den Start ging, ließ sich von dem hochkarätigen Teilnehmerfeld und der langen Wettkampfpause nicht einschüchtern. Einige der Konkurrenten waren auch in der DriftMaster-Serie mit am Start und es fehlte ihnen damit weder an Erfahrung noch Können. Gleich am ersten Tag platzierte sich Denk dennoch auf Rang sechs und ließ alle anderen Österreicher hinter sich.

Am zweiten Tag des Bewerbs stellte der Motorsportler Denk erneut seine Klasse unter Beweis. Trotz der materialtechnischen Überlegenheit seiner Gegner vertraute er auf sein Können und setzte sich Mal für Mal gegenüber seiner Konkurrenz durch. Mit dieser Leistung landete er schlussendlich zufrieden auf dem fünften Rang.

Nino Plutsch, der ebenso für das erfolgreiche Kilber Drift-Team an den Start ging, gelang ein beeindruckendes Qualifikations-Rennen in der Klasse ProII. Mit einem siebten Rang sah er sich gut vorbereitet für den Rennstart. Kurz vor dem Startschuss musste er jedoch mit einem technischen K.O. aufgeben und konnte beim Rennen nur als Zuseher teilnehmen. Das Drift-Team freut sich auf noch kommende spannende Bewerbe.